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Мухаммад ответил на слова Даны Уайта, заявившего, что Эдвардс мог выступить на UFC 300

Мухаммад ответил на слова Даны Уайта, заявившего, что Эдвардс мог выступить на UFC 300
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад отреагировал на заявление генерального директора промоушена Даны Уайта, ранее сообщившего, что действующий чемпион британец Леон Эдвардс мог возглавить юбилейный турнир UFC 300.

Напомним, ранее Уайт сообщил, что Эдвардс согласился выступить на UFC 300, однако ему отказали сразу три потенциальных соперника.

«Я бы подрался с Леоном Эдвардсом на следующей неделе. Всегда готов», – написал Мухаммад в социальных сетях.

В своём последнем бою на турнире UFC 295 в декабре Эдвардс провёл первую защиту титула, победив единогласным решением американца Колби Ковингтона. Мухаммад на UFC 288 в мае одолел бразильца Гилберта Бёрнса.

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