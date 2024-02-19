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Магомед Анкалаев обратился к Джамалу Хиллу из-за его боя на UFC 300

Магомед Анкалаев обратился к Джамалу Хиллу из-за его боя на UFC 300
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Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, пожелал бывшему чемпиону UFC в полутяжёлом дивизионе Джамалу Хиллу не проиграть в его предстоящем поединке с бразильцем Алексом Перейрой – действующим чемпионом дивизиона. По словам Анкалаева, после этого он сам хотел бы провести с ним «мастер-класс».

«Джамал, пожалуйста, только не не проиграй. Я хочу, чтобы ты выиграл, а после преподам тебе мастер-класс», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Ранее президент UFC Дана Уайт анонсировал бой Хилла и Перейры. Он состоится на юбилейном турнире промоушена UFC 300 и будет его главным событием. Спортивное мероприятие пройдёт 13 апреля.

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