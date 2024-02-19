Гаджиев: разговоры о том, что Копылов — следующий чемпион UFC, преждевременны

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение бойца среднего веса (до 84 кг) UFC соотечественника Романа Копылова в поединке с американцем Энтони Эрнандесом, состоявшемся на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

Напомним, Копылов уступил удушающим приёмом во втором раунде, проиграв впервые с 2021 года.

«Копылов же думал о том, что мог вновь выиграть нокаутом. Мы же все думали о том, что будет пятая победа подряд. Не получилось. Поражения делают сильнее – это известный факт. Разговоры о том, что Роман – следующий чемпион, кстати, я их вёл, преждевременны. Это новые испытания для Ромы, парень ещё достаточно молодой», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Ранее о поражении Копылова высказался бывший тяжеловес UFC Алексей Олейник.