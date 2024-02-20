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Три российских бойца Bellator выступят в регулярном сезоне PFL

Три российских бойца Bellator выступят в регулярном сезоне PFL
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Популярные российские бойцы смешанных единоборств Андрей Корешков, Валентин Молдавский и Тимур Хизриев, выступающие в Bellator, станут участниками регулярного сезона Professional Fighters League (PFL). Об этом сообщается в пресс-релизе промоушена.

Трансляции PFL доступны в Okko.

Отмечается, что Андрей Корешков и Тимур Хизриев выступят на турнире PFL, который пройдёт в Чикаго (США) 19 апреля. Валентин Молдавский, в свою очередь, примет участие в турнире организации, который состоится 5 апреля в Сан-Антонио (США).

Напомним, в январе 2023 года стало известно о том, что промоутерская организация Professional Fighters League выкупила права на Bellator. После этого все бойцы Bellator оказались в распоряжении PFL.

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