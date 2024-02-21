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Менеджер Рахмонова прокомментировал информацию об отказе Шавката драться с Эдвардсом

Менеджер Рахмонова прокомментировал информацию об отказе Шавката драться с Эдвардсом
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Саят Абдрахманов, менеджер непобеждённого казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова, опроверг информацию о том, что его клиент отказался драться с чемпионом UFC в полусредней весовой категории британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300, который 14 апреля пройдёт в Лас-Вегасе (США).

«Мы не знаем, кого именно предлагали Леону Эдвардсу в соперники. Могу лишь сказать, что мы от такого предложения не отказывались, так как нам такое предложение в принципе не поступало. Поэтому нельзя утверждать, что Шавкат отказался от данного поединка, так как официального предложения не было. В данный момент Шавкат все еще продолжает восстанавливаться после травмы. И пока мы не можем знать точную дату его возвращения в октагон», – приводит слова менеджера Vesti.kz.

Ранее появилась информация о том, что Шавкат Рахмонов вошёл в число бойцов, которые оказались от боя с Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300.

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