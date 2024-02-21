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«Это всегда тяжело». Хабиб провёл спарринг с Усманом Нурмагомедовым

«Это всегда тяжело». Хабиб провёл спарринг с Усманом Нурмагомедовым
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в Bellator, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал видео с тренировочного занятия. Усман продемонстрировал, как провёл спарринг с двоюродным братом, экс-чемпионом промоушена UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Это всегда тяжело. Учение должно быть тяжёлым. Только через тяжёлый труд, усердие и дисциплину», — подписал видеозапись Усман.

Хабиб провёл спарринг с братом Усманом Нурмагомедовым:

Напомним, в последнем поединке, который проходил на Bellator 300, Усман сражался с представителем Брентом Примусом. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

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