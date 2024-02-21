Иан Гарри сказал, кто должен стать следующим соперником Леона Эдвардса

Непобеждённый ирландский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Иан Гарри считает, что действующий чемпион британец Леон Эдвардс должен был сразиться с американцем Белалом Мухаммадом на юбилейном турнире UFC 300.

«Дана [Уайт] постоянно говорит, что хочет двигать дивизион, хочет, чтобы чемпионы оставались активными, хочет, чтобы претендент дрался. Я понимаю, раскрутка поединка Белала и Леона не будет самой увлекательной, их не очень интересно слушать, а пресс-конференция не получится грандиозной.

Но почему не устроить этот бой, если он хорош стилистически? Почему не сосредоточиться на самом поединке? Леон – потрясающий боец, как и Белал. Пусть они сразятся друг с другом и выяснят, кто на данный момент лучший в полусреднем весе», — сказал Гарри в подкасте The MMA Hour.