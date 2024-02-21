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Иан Гарри сказал, кто должен стать следующим соперником Леона Эдвардса

Иан Гарри сказал, кто должен стать следующим соперником Леона Эдвардса
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Непобеждённый ирландский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Иан Гарри считает, что действующий чемпион британец Леон Эдвардс должен был сразиться с американцем Белалом Мухаммадом на юбилейном турнире UFC 300.

«Дана [Уайт] постоянно говорит, что хочет двигать дивизион, хочет, чтобы чемпионы оставались активными, хочет, чтобы претендент дрался. Я понимаю, раскрутка поединка Белала и Леона не будет самой увлекательной, их не очень интересно слушать, а пресс-конференция не получится грандиозной.

Но почему не устроить этот бой, если он хорош стилистически? Почему не сосредоточиться на самом поединке? Леон – потрясающий боец, как и Белал. Пусть они сразятся друг с другом и выяснят, кто на данный момент лучший в полусреднем весе», — сказал Гарри в подкасте The MMA Hour.

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