Вагабов ответил, может ли Исмаилов победить в реванше с Токовым

Именитый российский боец смешанного стиля Вагаб Вагабов высказался о предстоящем реванше соотечественников Магомеда Исмаилова и Анатолия Токова, который состоится 9 марта на турнире ACA 172 в Москве.

«Тяжелый бой для Магомеда. Как мы знаем, Токов стабильно выступает последние годы. У Исмаилова карьера стабильная в плане медиа, но нестабильная форма. Это мне не нравится. Я с ним по этой причине ругаюсь. Но он не хочет меня слушать. Он слушает кого угодно, кроме меня.

У него большие шансы на победу. Я встречался с ним в Махачкале. Он неплохую форму набирает.

Верю, что он будет в хорошей форме, но на спарринге он меня ни разу не потянул. Но самым сложным для Магомеда соперником является Минеев. С Толей будет легче, чем с Вовой. Я хочу победы Исмаилова, но бой может сложиться как угодно», – цитирует Вагабова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, первый бой Исмаилова и Токова состоялся на турнире M-1 Challenge 39 в мае 2013 года и завершился победой Токова болевым приёмом в первом раунде.