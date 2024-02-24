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PFL vs. Bellator. Прямая трансляция
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Бейдер объяснил, почему Джон Джонс не принимает бои в ожидании Миочича

Бейдер объяснил, почему Джон Джонс не принимает бои в ожидании Миочича
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Чемпион Bellator в двух весовых категориях американец Райан Бейдер высказался о желании действующего обладателя титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) Джона Джонса сразиться со Стипе Миочичем в следующем бою.

«Джон, Стипе и я были в этом спорте всегда. И я понимаю молодых парней, они вызывают лучших, вызывают чемпиона. Однако когда вы достигаете определённой точки в своей карьере, вам действительно становятся нужны эти бои за наследие. Джону нужен Стипе, и это не компрометирует других. Он хочет сделать вклад в свою карьеру, хочет сразиться с этим именем, это большой момент и большое шоу.

Очевидно, все остальные будут вызывать вас и пытаться устроить поединок, но я на сто процентов согласен с Джоном. Ему лучше подождать. Этот бой должен состояться», — приводит слова Бейдера MMA Fighting.

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