Бейдер объяснил, почему Джон Джонс не принимает бои в ожидании Миочича

Чемпион Bellator в двух весовых категориях американец Райан Бейдер высказался о желании действующего обладателя титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) Джона Джонса сразиться со Стипе Миочичем в следующем бою.

«Джон, Стипе и я были в этом спорте всегда. И я понимаю молодых парней, они вызывают лучших, вызывают чемпиона. Однако когда вы достигаете определённой точки в своей карьере, вам действительно становятся нужны эти бои за наследие. Джону нужен Стипе, и это не компрометирует других. Он хочет сделать вклад в свою карьеру, хочет сразиться с этим именем, это большой момент и большое шоу.

Очевидно, все остальные будут вызывать вас и пытаться устроить поединок, но я на сто процентов согласен с Джоном. Ему лучше подождать. Этот бой должен состояться», — приводит слова Бейдера MMA Fighting.