Олег «Фомич» Фомичёв победил Хадиса Ибрагимова на RCC 18

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Завершился соглавный поединок турнира RCC 18 в Тюмени, проводящегося по правилам Fair Fight Extreme — кикбоксинга в маленьких перчатках. Чемпион промоушена Top Dog Олег «Фомич» Фомичёв встретился с экс-бойцом UFC Хадисом Ибрагимовым.

Фомичёв с первых секунд пошёл вперед, старался сближаться и серийно работать руками. Хадис отвечал лоу-киками в попытке замедлить соперника. В одном из эпизодов Фомичёв попал Ибрагимову в пах, но Хадис сумел продолжить бой.

Во втором раунде Фомичёв продолжил работу первым номером. Ибрагимов отвечал, но попадал меньше, больше работая ногами.

В третьем раунде Фомичёв продолжил атаковать, хотя оба устали. Ибрагимов начал больше обороняться, приняв серьёзный урон, но достоял до финального гонга.

Судейский вердикт: Олег Фомичёв одержал победу большинством судейских голосов.