Райан Гарсия выразил желание провести поединок с Шоном О'Мэлли

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия выразил заинтересованность в организации поединка с чемпионом UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли.

«Я буду драться с Шоном О'Мэлли в UFC, вот и всё. И ещё, Дана, ты должен выписать мне реально крутой чек», — написал в своих социальных сетях Гарсия.

Напомним, Гарсия имеет в своём активе 24 победы и одно поражение. В последний раз он выходил в ринг 2 декабря 2023 года. Его оппонентом был Оскар Дуарте Хуардо, которого он победил нокаутом в восьмом раунде.

Шону О'Мэлли вскоре предстоит первая защита титула в легчайшем весе в реванше с Марлоном Верой на турнире UFC 299, который состоится 10 марта. Их первый поединок завершился победой техническим нокаутом в пользу Марлона Веры.