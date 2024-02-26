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Илия Топурия: я бы 100% победил в бою с Хабибом Нурмагомедовым

Илия Топурия: я бы 100% победил в бою с Хабибом Нурмагомедовым
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Новый чемпион лиги UFC в полулёгком весе испанский боец смешанных единоборств грузинского происхождения Илия Топурия считает, что он одержал бы победу в поединке с экс-чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я был бы счастлив выйти в октагон с Хабибом Нурмагомедовым. У него непобеждённый рекорд 29-0, и он привлекателен для меня, а потом и для истории.

Для меня он достойный и почётный чемпион. Я бы 100% победил его», — сказал Топурия в интервью грузинскому телеведущему Ноэ Сулаберидзе.

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск, Илия встречался с представителем Австралии Александром Волкановски. Поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Благодаря этому успеху он стал чемпионом полулёгкого дивизиона.

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