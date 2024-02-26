Геннадий Головкин избран президентом НОК Казахстана

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Геннадий Головкин стал президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Казахстан.

Он сменил на этом посту Тимура Кулибаева, который ушёл в отставку.

Напомним, профессиональный рекорд Головкина в боксе составляет 42-1-2. В своём последнем поединке, состоявшемся в сентябре 2022 года, Геннадий единогласным решением судей уступил Саулю Альваресу из Мексики.

Геннадий Головкин занимает 58-е место в рейтинге лучших боксёров всех времён и народов вне зависимости от весовой категории, а также второе место в рейтинге лучших азиатских боксёров в истории спорта по версии BoxRec.

Фанаты восторженно встретили казахстанского боксёра Геннадия Головкина: