Гаджиев предложил следующего соперника для Минеева в кикбоксинге

Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что звезда российских MMA Владимир Минеев, в последнее время активно выступающий в кикбоксинге, мог бы провести следующий поединок с соотечественником Вагабом Вагабовым.

«Я считаю, что поединок Минеева и Вагабова по кикбоксингу нужен всем. Самое главное, чтобы мы сейчас разобрались с аппетитами. Потому что я знаю, что Вагаб уже не мальчик, любит получать большие гонорары, это нормально, но мы не всегда любим их платить. У меня вообще другой подход. Я готов километр денег заплатить, но давайте сделаем так, чтобы этот бой залетел по полной программе, тогда все заработаем», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Минеев в своём последнем бою по правилам кикбоксинга, состоявшемся в ноябре, победил единогласным решением соотечественника Ивана Штыркова. Вагабов на RCC 18 в феврале также победил Штыркова единогласным решением.