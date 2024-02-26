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Гаджиев предложил следующего соперника для Минеева в кикбоксинге

Гаджиев предложил следующего соперника для Минеева в кикбоксинге
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что звезда российских MMA Владимир Минеев, в последнее время активно выступающий в кикбоксинге, мог бы провести следующий поединок с соотечественником Вагабом Вагабовым.

«Я считаю, что поединок Минеева и Вагабова по кикбоксингу нужен всем. Самое главное, чтобы мы сейчас разобрались с аппетитами. Потому что я знаю, что Вагаб уже не мальчик, любит получать большие гонорары, это нормально, но мы не всегда любим их платить. У меня вообще другой подход. Я готов километр денег заплатить, но давайте сделаем так, чтобы этот бой залетел по полной программе, тогда все заработаем», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Минеев в своём последнем бою по правилам кикбоксинга, состоявшемся в ноябре, победил единогласным решением соотечественника Ивана Штыркова. Вагабов на RCC 18 в феврале также победил Штыркова единогласным решением.

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