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Ринат Фахретдинов назвал сроки следующего боя в UFC

Ринат Фахретдинов назвал сроки следующего боя в UFC
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов назвал сроки следующего выступления в престижнейшей организации мира.

«Надеюсь, июнь, после Рамадана. Будет ли соперник из топ-15? Пока не знаем, кого дадут, с тем и будем драться, но, надеюсь, он будет из топ-15, повыше меня», — приводит слова Фахретдинова издание MMA.Metaratings.ru.

Ринату Фахретдинову 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году и в июне 2022-го впервые подрался в UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 231, Фахретдинов не смог выявить победителя с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом, поединок завершился вничью. Всего на счету бойца 23 победы, одно поражение и одна ничья.

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