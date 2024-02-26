Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджиев оценил вероятность проведения боя между Фёдором Емельяненко и Нганну

Гаджиев оценил вероятность проведения боя между Фёдором Емельяненко и Нганну
Аудио-версия:
Комментарии

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на новость о том, что легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко хочет провести боксёрский поединок против бывшего чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории камерунца Фрэнсиса Нганну.

«Боя Емельяненко – Нганну не будет, потому что из MMA Фёдор ушёл. Я так понимаю, имелся в виду боксёрский поединок. А по правилам бокса Нганну проведёт бой с Энтони Джошуа, дрался с Тайсоном Фьюри. Здесь уже имена всё-таки в плане бокса другого калибра, другого значения и, соответственно, бабки другие. Был бы интересен бой Фёдора с Нганну? Да, но больше он интересен для россиян», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Напомним, Фёдор Емельяненко завершил свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в 2023 году.

Материалы по теме
В команде Нганну ответили на вопрос о возможном бое с Фёдором Емельяненко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android