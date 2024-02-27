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Боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о звёздной болезни

Боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о звёздной болезни
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Непобеждённый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, ответил на вопрос, как оставаться скромным при мировой популярности.

«Не знаю. Это зависит от сознания человека. Я не думаю, что я сильно изменюсь, если стану очень богатым. Сколько бы целей я ни достиг, всё равно останусь таким же. Потому что я получил звание чемпиона мира в 18 лет. Тогда люди говорили, что я молод и скоро поймаю звёздную болезнь», — заявил Шавкат Рахмонов в подкасте «Друг Шаекина».

Напомним, профессиональный рекорд Шавката Рахмонова в смешанных единоборствах составляет 18-0. Сейчас казахстанский боец занимает третье место в рейтинге полусредней категории UFC. Шавкат предыдущий бой провёл против Стивена Томпсона в декабре 2023 года на турнире UFC 296. Тогда он победил удушающим приёмом во втором раунде.

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