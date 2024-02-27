Дана Уайт: Джонс и Миочич подерутся летом, победитель встретится с Аспиналлом

Генеральный директор UFC Дана Уайт рассказал о том, что бой между чемпионом организации в тяжёлой весовой категории, американцем Джоном Джонсом и его соотечественником Стипе Миочичем состоится этим летом.

«Джонс и Стипе подерутся этим летом. Тот, кто выиграет этот бой, должен будет сразиться с Томом Аспиналлом», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Отметим, что изначаьно бой должен был состояться в рамках UFC 295, но Джонс получил травму на тренировке. Позднее американцу диагностировали разрыв грудной мышцы.

Напомним, из-за того, что Джонс получил травму и не смог провести бой с Миочичем за звание чемпиона тяжёлого веса, UFC пришлось вводить временный пояс, который Том Аспиналл завоевал в бою с Сергеем Павловичем.