Райан Гарсия: я уничтожу Шона О’Мэлли в UFC

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия выразил уверенность в своей поединке с бойцом UFC Шоном О'Мэлли.

«Я гарантирую вам, что побью его в ММА. Очевидно, я нокаутирую его в боксе, и это будет нечестно. Будет честно проверить себя в ММА, потому что я тренируюсь каждый день, и мне помогают Нейт Диас и Алекс Перейра. Если я на этом сосредоточусь, ему никогда меня не побить. Я приду со всем, что у меня есть, и уничтожу Шона О’Мэлли в UFC», — сказал Гарсия на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, Гарсия имеет в своём активе 24 победы и одно поражение. В последний раз он выходил в ринг 2 декабря 2023 года. Его оппонентом был Оскар Дуарте Хуардо, которого он победил нокаутом в восьмом раунде.

Шону О'Мэлли вскоре предстоит первая защита титула в легчайшем весе в реванше с Марлоном Верой на турнире UFC 299, который состоится 10 марта. Их первый поединок завершился победой Марлона Веры техническим нокаутом.