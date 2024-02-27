Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Гарсия: я уничтожу Шона О’Мэлли в UFC

Райан Гарсия: я уничтожу Шона О’Мэлли в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия выразил уверенность в своей поединке с бойцом UFC Шоном О'Мэлли.

«Я гарантирую вам, что побью его в ММА. Очевидно, я нокаутирую его в боксе, и это будет нечестно. Будет честно проверить себя в ММА, потому что я тренируюсь каждый день, и мне помогают Нейт Диас и Алекс Перейра. Если я на этом сосредоточусь, ему никогда меня не побить. Я приду со всем, что у меня есть, и уничтожу Шона О’Мэлли в UFC», — сказал Гарсия на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, Гарсия имеет в своём активе 24 победы и одно поражение. В последний раз он выходил в ринг 2 декабря 2023 года. Его оппонентом был Оскар Дуарте Хуардо, которого он победил нокаутом в восьмом раунде.

Шону О'Мэлли вскоре предстоит первая защита титула в легчайшем весе в реванше с Марлоном Верой на турнире UFC 299, который состоится 10 марта. Их первый поединок завершился победой Марлона Веры техническим нокаутом.

Материалы по теме
«Больше дела, разноцветная голова». Райан Гарсия ответил на выпады О'Мэлли
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android