Гарсия рассказал о том, что он связался с Уайтом для организации боя с О'Мэлли

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия рассказал о том, что он написал президенту UFC Дане Уайту, чтобы тот организовал его поединок с британцем Шоном О'Мэлли.

«Я уже отправил текстовое сообщение Дане Уайту, и у меня есть люди, которые поговорят с ним лично. Я готов прийти в UFC – дайте мне мешок денег, и я здесь. Я готов сделать это после поединка с Девином Хейни. Дана, дай ответ – я горю желанием надрать зад Шону О’Мэлли», — сказал Гарсия на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, в активе Гарсии 24 победы и одно поражение. В последний раз он выходил на ринг 2 декабря 2023 года. Его оппонентом был Оскар Дуарте Хуардо, которого он победил нокаутом в восьмом раунде.

Шону О'Мэлли вскоре предстоит первая защита титула в легчайшем весе в реванше с Марлоном Верой на турнире UFC 299, который состоится 10 марта. Их первый поединок завершился победой Веры техническим нокаутом.