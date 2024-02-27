Абдель-Азиз: Сехудо потянул пах перед боем с Мерабом

Менеджер Генри Сехудо Али Абдель-Азиз сообщил, что его подопечный дрался с Мерабом Двалишвили, будучи травмированным.

«‎Честно говоря, Генри пошёл против всех наших уговоров и сказал: «Я подписываю контракт, я собираюсь драться». Этому нет оправдания. Он дрался. Ничего не отнимаю у Мераба, потому что Мераб сделал то, что ему нужно было сделать. Сехудо потянул пах (Перед поединком с Мерабом Двалишвили. — Прим. «‎Чемпионата»). Генри не боролся, не спарринговал в течение четырёх недель перед боем. Когда мы в последний раз видели Генри Сехудо, который выдохся? Никогда. Генри выдохся в середине первого раунда, и он выиграл этот раунд. Он не сказал мне о травме. Он скрыл это от меня. Дэйв, владелец спортзала, который ему как старший брат, сказал мне, его тренеры сказали мне, и, честно говоря, у него просто был ужасный лагерь», — цитирует Али Абдель-Азиза портал MMAJunkie.