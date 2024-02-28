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Боксёр из США Севейдж назвал невероятным гостеприимство в России

Боксёр из США Севейдж назвал невероятным гостеприимство в России
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Американский боксер Деандре Севейдж рассказал о своих впечатлениях после приезда в Россию.

«В России я увидел невероятное гостеприимство. В новостях это показывают иначе, но здесь меня встретили на высшем уровне. Никогда не думал, что окажусь в России. Но боксёрская жизнь такова, что я просто взял сумку и поехал, я ничего не боюсь», — приводит слова Севейджа ТАСС.

Напомним, Деандре Севейдж проведёт поединок с российским спортсменом Дмитрием Кудряшовым. Бой состоится 2 марта в Губкине Белгородской области.

На счету 33-летнего Севейджа четыре победы и ни одного поражения. Все бои американец завершил досрочно, победив нокатом. Кудряшову 38 лет, он одержал 26 побед (25 нокаутом) и потерпел 6 поражений.

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