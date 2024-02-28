Ирина Алексеева рассказала, как её раскритиковал человек из фитнес-зала за поражение

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Ирина Алексеева рассказала историю о том, как незнакомый человек её раскритиковал после поражения в одном из боёв.

«Если боец проиграл, на него столько фигни обрушивается, просто нереально. Самое удивительное, что я сама с этим столкнулась. Когда ко мне подходят и говорят: «Ты проиграла, тебе надо ударку добавить», хотя последний бой я проиграла в партере, по сути, контроль отдала. Бывает такое, что хочется просто на три буквы послать. Этот человек был из фитнес-зала, где я занимаюсь», — приводит слова Алексеевой Metaratings.

Напомним, в октябре Алексеева встретилась с британкой Мелиссой Диксон. Результат боя: победа Мелиссы Диксон единогласным решением (29-28, 30-27, 29-28).