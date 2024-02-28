Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В RCC готовы сделать реванш Фомич — Ибрагимов по правилам бокса

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов рассказал, что организация готова провести бой Олегом Фомичом и Хадисом Ибрагимовым по правилам профессионального бокса.

«А почему нет? Нужно этот поединок обсуждать. Это два именитых спортсмена в других дисциплинах, и RCC Boxing Promotions готовы провести этот бой», — приводит слова Титова пресс-служба RCC.

Напомним, 24 февраля Олег Фомич одержал победу над Хадисом Ибрагимовым по правилам кикбоксинга. Бой стал со-главным событием турнира RCC 18.

В главном бою RCC 18 именитый российский боец смешанного стиля Иван Штырков встретился с чемпионом AMC Fight Nights в полутяжёлом весе (до 93 кг) соотечественником Вагабом Вагабовым. Победу единогласным судейским решением по итогам трёх раундов одержал Вагаб Вагабов.