Умар Нурмагомедов: не вижу угрозы в Двалишвили

Популярный российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, высказался по поводу представителя Грузии Мераба Двалишвили.

«Честно сказать, с Мерабом я могу подраться на любом этаже. Везде, где он хочет, где он предложит. Именно в Мерабе… не знаю, почему Хавьер видит в нем такую большую угрозу, — я в нём угрозы вообще не вижу. Я не дам ему побороться, в стойке он не сказать что технически оснащён. Бьет рандомно — что попало. После этого проходит… Он хорошо подготовлен, у него выносливость на хорошем уровне, и он прёт вперёд. Не знаю… Пока он выигрывает. Пока ему это помогает. Но для себя я в нём никакой угрозы не вижу», — приводит слова Нурмагомедова «Спорт-экспресс».

Напомним, бой, прошедший в рамках турнира UFC 298 между Двалишвили и Генри Сехудо, продлился все три раунда и завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). На счету Мераба 16 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. Профессиональный рекорд Умара Нурмагомедова — 16-0.