Шон О'Мэлли: я могу побить Райана Гарсию и Девина Хейни за один вечер

Чемпион легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли рассказал о том, что он смог бы побить Райана Гарсию и Девина Хейни за один вечер.

«Гарсия, бро, я бы прикончил тебя за несколько минут. Я бы мог перевести его вниз и задушить, но я буду бить его ногами по чёртову корпусу, отбивать его маленькие ножки. Я буду делать всё, что захочу.

Можно было бы побоксировать с ним в перчатках ММА, так как это был бы уже другой вид спорта, другая дистанция. Я могу побить Гарсию и Девина Хейни за один вечер, одного за другим», — сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.

Шону О'Мэлли вскоре предстоит первая защита титула в легчайшем весе в реванше с Марлоном Верой на турнире UFC 299, который состоится 10 марта. Их первый поединок завершился победой Веры техническим нокаутом.