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Хейни объяснил, почему его бой с Райаном Гарсией может не дойти до решения

Хейни объяснил, почему его бой с Райаном Гарсией может не дойти до решения
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Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни (31-0, 15 KO) высказался о предстоящем поединке со звёздным соотечественником Райаном Гарсией (24-1, 20 KO), который состоится 20 апреля в Лас-Вегасе (США).

«Гарсия знает, что у него нет ни навыков, ни IQ, ни характера. Мы видели, как он сдался. Мы все видели, как он преклонил колено и не стал что-то менять. Так что, как только станет жарко, он сдастся.

Если Гарсия поведёт себя безрассудно, я просто поймаю его, как это делали уже много раз. Его тренер знает, что у парня нет никакой дисциплины», — приводит слова Хейни издание Badlefthook.

Хейни в своём последнем бою, состоявшемся в декабре, завоевал титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), отобрав его у соотечественника Реджиса Прогрейса.

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