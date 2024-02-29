Хейни грозится не прийти на пресс-конференцию перед боем с Гарсией

Девин Хейни заявил, что он может не явиться на сегодняшнюю пресс-конференцию в Лос-Анджелесе в рамках промоушена его боя с Райаном Гарсией, который состоится 20 апреля.

«Я не пойду завтра на пресс-конференцию… Этот чувак Райан только попусту тратит моё время», — написал чемпион WBC в полусреднем весе на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Как пишет BoxingNews24, Хейни разочарован тем, что Гарсия отодвинул его на второй план на их первой пресс-конференции на этой неделе в Нью-Йорке и Девину тяжело быть в тени более способного в плане пиара оппонента, имеющего 11 миллионов фолловеров.

На пресс-конференции в Нью-Йорке Девин Хейни (31-0, 15 КО) практически сник, лишь наблюдая, как его отец Билл и Райан Гарсия (24-1, 20 КО) занимали прессу своими комментариями и взаимным трэш-током.