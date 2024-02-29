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«Я и Веном». Усман Нурмагомедов встретился с актёром Томом Харди

«Я и Веном». Усман Нурмагомедов встретился с актёром Томом Харди
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в промоушене Bellator, разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежим фото. На снимке вместе с Усманом – популярный британский и голливудский актёр Том Харди.

«Я и Веном», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся на турнире Bellator 300 в ночь с 7 на 8 октября в Сан-Диего (США), Усман встречался с американцем Брентом Примусом. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой россиянина единогласным решением судей. После этого Нурмагомедов поднялся на третье место в рейтинге лучших бойцов Bellator вне зависимости от весовой категории.

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