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«Ощущаю себя на 20 лет». Малыхин рассказал о самочувствии перед боем с де Риддером

«Ощущаю себя на 20 лет». Малыхин рассказал о самочувствии перед боем с де Риддером
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Чемпион One Championship в тяжёлом и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин рассказал о своём состоянии в преддверии боя с голландцем Ренье де Риддером за титул One Championship в средней весовой категории. Бойцы встретятся 1 марта 2024 года в Катаре в рамках турнира One Championship 166.

«Чувствую себя лет на 20, просто свеженький, молоденький. Мама звонит в слезах: «Сынок, помолодел, покрасивел!». Жена подходит, каждый раз по прессу проверяет. За шесть лет совместной жизни первый раз пресс увидела у мужа. Говорит, думала, что там только пузо.

Ты знаешь, не скажу, что голодал. Я вот в социальные сети всё выставлял, кушал хорошо, съедал килограмм творога с ягодами на ночь. И спасибо моему диетологу Николаю, огромную работу проделал. Ощущаю себя на 20 лет, так что в боях ещё остаюсь лет на 10. Будем газовать», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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