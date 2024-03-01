Малыхин заявил, что задумывается о возможности завоевать четыре пояса

Чемпион One Championship в тяжёлом и полутяжёлом весе Анатолий Малыхин поделился мыслями о возможности завоевать четыре чемпионских пояса.

«Я знаешь, думаю, что даже 84 могу сделать. Я даже укутывался в костюм-сауну, не ложился на час-два. Сегодня утром у меня было 92 килограмма и у меня настолько ещё было много воды, энергии, силы, что если бы я укутался и зашёл пару раз в сауну, то у меня было бы 85-86. Думаю, легко бы ушло семь килограммов. Так что стали меня такие мысли интересные посещать. Четвёртый пояс? Да, посетили такие мысли, когда весогонку сдал. Промелькнула такая мысль. Пока что сосредоточимся на де Риддере, а там посмотрим», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.