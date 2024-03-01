Малыхин: Фьюри ни разу не зашёл в зал перед боем с Нганну

Чемпион One Championship в тяжёлом и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин рассказал, при каком условии подрался бы с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«Я неплохо набрал в боксе, но свои шансы я реально оцениваю. Могу, конечно, газануть на кого-то, но если с холодной головой оценивать шансы… Могу попасть, если против меня выйдет такой Цыган, каким он вышел на бой с Нганну. Думаю, он даже один раз не зашёл в зал за месяц.

Я видел его форму перед боем с Усиком и перед Нганну, думаю, он даже в зал ни разу не зашёл. С таким Фьюри, который не сильно готов, можно за хорошие деньги. Там деньги и хорошая медийка. Я бы выскочил, но обязательно, чтобы представлял One FC, потому что я многим обязан промоушену и его главе. Если One разрешит и они договорятся, я за», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхъёй Гасановым.