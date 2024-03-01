Промоутер Хирн: Цзю — Турман — абсолютно мёртвый бой

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем титульном поединке в первом среднем весе (до 69,9 кг) между Тимом Цзю и Китом Турманом.

«Тим Цзю против Кита Турмана… Я считаю Тима весьма зрелищным, но в Америке никто не знает, кто это. А Турман не боксировал два года. Это тотально, абсолютно мёртвый бой», — сказал Хирн в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, 30 марта в Лас-Вегасе Цзю встретится с бывшим чемпионом Китом Турманом. В случае победы Тим может получить бой с чемпионом в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.

За свою профессиональную карьеру Цзю провёл 24 поединка, во всех одержав победы. На счету Турмана 30 побед и одно поражение. Он становился чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBA, WBC и WBA Super.