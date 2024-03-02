Газиев: я стану кошмаром для всего тяжёлого веса UFC

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Шамиль Газиев, представляющий Бахрейн, высказался о предстоящем поединке с суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком, а также оценил свои перспективы в дивизионе.

«Во-первых, я уверен, что выиграю этот бой. Меня будут обязаны поставить в топ-15 рейтинга UFC. Поэтому этот бой – ещё один шаг на пути в рейтинг. Я стану кошмаром для всего тяжёлого дивизиона», – приводит слова Газиева пресс-служба UFC.

Напомним, поединок Газиев — Розенстрайк возглавит турнир UFC Fight Night 238, который состоится в ночь со 2 на 3 марта в Лас-Вегасе (США).

Шамилю Газиеву 34 года. Предстоящее выступление станет для него вторым в рамках престижнейшего промоушена мира. В декабре на UFC 296 он победил техническим нокаутом словака Мартина Будая.