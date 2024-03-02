Хргович сказал, кто победит в бою Усика и Фьюри

Непобеждённый хорватский боец супертяжёлого веса Филип Хргович высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Я считаю, что Усик победит в этом бою. Я отдаю предпочтение ему. Я предсказываю, что Усик выиграет. Очевидно, это тяжёлый бой для него. Это тяжёлый бой для обоих, но таков мой прогноз. На мой взгляд, Усик более совершенный боец», — сказал Хргович в интервью YouTube-каналу J Calderon Boxing Talk.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.