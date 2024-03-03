Джейк Пол одержал очередную победу в профессиональном боксе нокаутом в первом раунде

Известный американский видеоблогер Джейк Пол в ночь на 3 марта в рамках вечера бокса, прошедшего в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико), встретился с соотечественником Райаном Бурландом.

Поединок завершился досрочной победой Пола нокаутом в первом раунде.

Напомним, 16 декабря 2023 года на турнире в Орландо Пол впервые победил боксёра-профессионала, нокаутировав в первом раунде соотечественника Андре Августа.

На счету Пола в профессиональном боксе теперь девять побед (шесть нокаутом) и одно поражение. В активе Бурланда 17 побед (шесть нокаутом) и три поражения. В активе Пола также значится победа над именитым Нейтом Диазом.

Пол дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. Единственное поражение Пол потерпел от британского полутяжеловеса Томми Фьюри, брата действующего чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, в феврале 2023 года.