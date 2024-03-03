Шейн Мозли назвал фаворита в бою Девина Хейни и Райана Гарсии

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях именитый американец Шейн Мозли высказался о предстоящем поединке звёздных соотечественников Девина Хейни (31-0, 15 KO) и Райана Гарсии (24-1, 20 KO).

«Поединок гораздо тяжелее, чем многие считают. Думаю, что преимущество на стороне Девина. Он может перебоксировать Райана. Он будет двигаться и просчитывать соперника.

Райан дрался с Девином раньше и знает о своих ошибках. И при верном подходе он извлечёт выгоду. У Гарсии по-настоящему тяжёлый левый хук, да и удар в целом.

Но Девин является фаворитом. Мне нравится Райан, он парень из Калифорнии, но я сомневаюсь, что он сможет нажать на курок и поймать Хейни», — сказал Мозли в интервью YouTube-каналу FightHype.com.