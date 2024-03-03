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Райан Гарсия заявил о желании провести боксёрский поединок с Джейком Полом

Райан Гарсия заявил о желании провести боксёрский поединок с Джейком Полом
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Звёздный американский боксёр Райан Гарсия заявил о готовности провести поединок с видеоблогером соотечественником Джейком Полом, известным по выступлениям на профессиональном ринге.

«Ладно, хватит. Мне придётся сделать это! Я покончу с боксёром Джейком Полом. Джейк, чёрт побери, я говорю серьёзно. Свяжись с моей командой», — написал Гарсия в соцсети X (ранее Twitter).

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису.

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