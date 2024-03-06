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Непобеждённый российский боксёр Магомед Курбанов встретился с Криштиану Роналду

Непобеждённый российский боксёр Магомед Курбанов встретился с Криштиану Роналду
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Боксёр RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежим фото. Магомед показал, как встретился с португальским футболистом Криштиану Роналду.

Как информирует пресс-служба RCC, встреча стала частью экскурсионной программы по новому спортивному залу, который был построен по инициативе министра и председателя главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.

В общей сложности Курбанов за время профессиональной карьеры принял участие в 25 поединках, в которых одержал 25 побед. 13 побед были добыты нокаутом. В последнем бою Магомед встречался с французом Мишелем Соро и победил его раздельным решением судей.

Фото: Из личного архива Магомеда Курбанова

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