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Роналду дал категоричный ответ о возможности принять участие в боксёрском бою

Роналду дал категоричный ответ о возможности принять участие в боксёрском бою
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Боксёр RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов поделился подробностями от встречи с португальским футболистом Криштиану Роналду. Именитые спортсмены встретились в Саудовской Аравии в рамках экскурсионной программы по новому спортивному залу, который был построен по инициативе министра и председателя главного управления по делам развлечений страны Турки Аль аш-Шейха.

«Пока шли в зал, пообщались про бои, про весогонку и так далее. Он пожелал мне удачи в предстоящем поединке. Я спросил: будет ли он когда-нибудь выходить на ринг. Он сказал: «Нет, я только играю», — приводит слова Курбанова пресс-служба RCC.

Напомним, 8 марта Курбанов проведёт поединок за титул чемпиона мира WBA с Исраилом Мадримовым из Узбекистана. Бой пройдёт в ходе вечера бокса Knockout Chaos, который состоится в Эр-Рияде.

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