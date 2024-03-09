Дадонов — Оливейра: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

9 марта в Международном центре бокса («Лужники») состоится турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-77: Все Звёзды, в котором примут участие множество бойцов в различных весовых категориях. Главным поединком основного карда станет бой между россиянином Олегом Дадоновым и бразильцем Велом Оливейрой.

30-летний Дадонов является обладателем бронзового пояса Победителя в ММА Серии. Всего на счету российского бойца уже четыре успешных поединка в промоушене и общий рекорд 21-7 в профессиональной карьере. В ММА Серии Олег ранее победил Фаршида Гулями (Иран), Абделя Эмама (Египет), Живаго Франциско (Бразилия) и Манаса Имарова (Кыргызстан).

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Напомним, старт турнира намечен на 19:00 мск. Бой между Дадоновым и Оливейрой пройдёт в средней весовой категории. На счету бразильца 38 побед, 21 поражение и одна ничья в профессиональной карьере.

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