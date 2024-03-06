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Тренер Бетербиева заявил, что россиянин начинает подготовку к следующему бою

Тренер Бетербиева заявил, что россиянин начинает подготовку к следующему бою
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Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, сообщил, что его подопечный уже начал подготовку к следующему поединку.

«Он уже в зале. В марте он собирается поехать на высокогорную подготовку в Россию на три недели. Затем он вернётся в Монреаль, чтобы завершить со мной девятинедельный тренировочный лагерь.

И тогда останется только изучить Бивола, найти подходящих спарринг-партнёров и наладить общение. Это то, что мы делаем в каждой подготовке. Не думаю, что здесь есть что-то личное для Артура. Он хочет победить, потому что этого соперника поставили перед ним. Он по-настоящему конкурентоспособен. И он не будет дожидаться действий Бивола или Канело, он будет драться так, как нужно нам», — приводит слова Рэмси издание BoxingScene.

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