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Нганну: победа над Джошуа станет лучшей в моей карьере

Нганну: победа над Джошуа станет лучшей в моей карьере
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Звёздный камерунский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну высказался о предстоящем боксёрском поединке со звёздным британским тяжеловесом Энтони Джошуа, который состоится 8 марта в Саудовской Аравии.

«Мне будет сложно провести 10 раундов, но с Фьюри я провёл столько же! Победа над Эй Джеем станет лучшей в моей карьере, но я только начинаю… После этого я хочу провести реванш с Тайсоном. В последнем бою выступление от Джошуа было безупречным, но я не Отто Валлин», — сказал Нганну на пресс-конференции.

Фрэнсису Нганну 37 лет. Камерунец является бывшим чемпионом MMA-промоушена UFC в тяжёлом весе. В октябре дебютировал на профессиональном ринге, проведя 10-раундовый поединок с британцем Тайсоном Фьюри и уступив раздельным судейским решением.

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