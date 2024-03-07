Бёрнс: Белал Мухаммад заслуживает получить титульный бой

Бывший претендент на пояс чемпиона UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс считает, что топовый боец его категории Белал Мухаммад должен следующим биться за титул с Леоном Эдвардсом.

«Думаю, что следующим должен оспаривать титул Белал, он этого заслуживает. Этот парень мне не особо нравится из-за того, как он проводит поединок. Но он выходит в октагон и бьёт каждого, кто согласился на бой с ним.

К тому же было неуважительно по отношению к нему предлагать Леону бои с Хамзатом, Исламом Махачевым и Шавкатом. Честно говоря, я не знаю, кто на самом деле были эти трое (которых руководство UFC предлагало Леону Эдвардсу для следующего поединка. — Прим. «Чемпионата»). Моё мнение таково, что Белал заслуживает получить титульный бой. Даже учитывая то, что мне он не импонирует, не отменяет того факта, что он побил всех», — приводит слова Бёрнса портал Bloody Elbow.