Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол проведёт поединок с Майком Тайсоном

Джейк Пол проведёт поединок с Майком Тайсоном
Комментарии

Популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол проведёт свой следующий бой против легендарного боксёра Майка Тайсона. Об этом сообщил Пол в соцсети Х (бывший Твиттер).

Майк Тайсон также уточнил, что контракты на бой уже подписаны.

Поединок пройдёт по правилам бокса и состоится 20 июля.

Напомним, последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка. Его оппонентом был Рой Джонс-младший. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. Джейк Пол, в свою очередь, последний раз провёл поединок 3 марта 2024 года с Райаном Бурландом. Бой завершился победой Джейка нокаутом в первом раунде. В своём активе Джейк имеет девять побед и одно поражение.

Материалы по теме
Майк Тайсон: Канело не хватает смелости встретиться с Бенавидесом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android