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«Это шикарная возможность для Майка заработать денежку». Штырков — о поединке Тайсон — Пол

«Это шикарная возможность для Майка заработать денежку». Штырков — о поединке Тайсон — Пол
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Российский боец смешанных единоборств и член команды «Архангел Михаил» Иван Штырков прокомментировал организацию поединка по правилам бокса между популярным американским блогером Джейком Полом и легендарным боксёром Майком Тайсоном.

«Слушайте, это бессмысленно обсуждать. Это выставочный бой, который не имеет отношения к спорту. Да, Джейк Пол доказал всем, что может боксировать на крутом уровне. Майк — это вообще легенда, и спорить с этим никто не будет. Но это не бой. Это шикарная возможность для Тайсона заработать денежку и не выйти за рамки морали и этики», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном состоится 20 июля в штате Техас, США.

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