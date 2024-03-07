«Это шикарная возможность для Майка заработать денежку». Штырков — о поединке Тайсон — Пол

Российский боец смешанных единоборств и член команды «Архангел Михаил» Иван Штырков прокомментировал организацию поединка по правилам бокса между популярным американским блогером Джейком Полом и легендарным боксёром Майком Тайсоном.

«Слушайте, это бессмысленно обсуждать. Это выставочный бой, который не имеет отношения к спорту. Да, Джейк Пол доказал всем, что может боксировать на крутом уровне. Майк — это вообще легенда, и спорить с этим никто не будет. Но это не бой. Это шикарная возможность для Тайсона заработать денежку и не выйти за рамки морали и этики», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном состоится 20 июля в штате Техас, США.