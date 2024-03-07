«Пусть выйдут и попрыгают в ринге пару раундов». Михаил Рагозин — о поединке Тайсон — Пол

Боец лиги RCC Михаил Рагозин прокомментировал предстоящий поединок по боксу между известным американским блогером Джейком Полом и легендарным боксёром Майком Тайсоном.

«Честно говоря, я не смотрел ни одного поединка Джейка Пола. Сильно не слежу за ним, знаю, что у него есть брат, но кто из них с кем боксировал — не знаю. Да и этот сам бой я тоже не очень хотел бы видеть. Я с уважением отношусь к Майку Тайсону, это легендарный боксёр. Но сейчас, в его возрасте и с его образом жизни — я так понимаю, не совсем спортивным: маловероятно, что он тренируется часто, — я бы не хотел его видеть в ринге. Надеюсь, раз этот бой кому-то интересен, он обойдётся без тяжёлых ударов, и это будет показательный бой, выставочный. Майк Тайсон не должен получить ни травм, ни тяжёлых ударов. Пусть выйдут, попрыгают в ринге пару раундов, и всё», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.