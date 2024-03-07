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Маддалена: хочу доказать, что вхожу в пятёрку лучших в этом дивизионе

Маддалена: хочу доказать, что вхожу в пятёрку лучших в этом дивизионе
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Австралийский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе UFC, Джек Делла Маддалена считает предстоящий поединок с бразильцем Гилбертом Бёрнсом настоящей проверкой.

«Для меня поединок с ним очень важен – он входит в пятёрку лучших бойцов нашего веса. Если я не смогу победить Гилберта, то не смогу стать чемпионом мира. Так что мой план — победить Гилберта и доказать, что я принадлежу к пятёрке лучших парней этого дивизиона. Гилберт – хороший боец. Он явно прошёл много испытаний в боях. Кроме того, он очень вынослив, и он проводил поединки с одними из лучших бойцов в мире. Я определённо ожидаю серьёзного вызова с его стороны. В это воскресенье мне хотелось бы сразиться с лучшей версией Гилберта», — приводит слова Джека портал Yahoo Sports.

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