Стало известно, когда Субханкулов и Сосулин вернутся в ринг

Российский боксёр Артур Субханкулов проведёт свой следующий поединок с представителем Румынии Джеймсом Череджи за пояс чемпиона Европы в весе до 60 кг. Поединок будет длиться 10 раундов и состоится на турнире «Ночь чемпионов IBA», который пройдёт 20 апреля в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба IBA.

Напомним, Артур имеет в своём рекорде шесть побед, четыре из которых были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. В последний раз Субханкулов выходил в ринг в июне 2023 года. Его оппонентом был представитель Казахстана Аблайхан Хусаинов. Встреча завершилась победой Субханкулова единогласным решением судей.

Джеймс Череджи имеет в своём активе 19 побед и четыре поражения. Последний раз он проводил бой с Эдинсо Торресом 23 февраля 2024 года. Бой завершился победой Торреса решением большинства судей.

В соглавном поединке выступят российский боец Павел Сосулин и представитель Демократической Республикой Конго Эммани Каломбо. Поединок будет проходить в категории до 71 кг и длиться восемь раундов.

В активе Сосулина восемь побед, три из которых были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. В последний раз Сосулин выходил на ринг против Бахромжона Фозилова 19 октября 2023 года. Поединок завершился победой Сосулина техническим решением.

У Эммани Каломбо в рекорде 18 побед, 17 из которых были одержаны досрочно, и одно поражение.