В 6 из 14 поединков на ACA 172 бойцы провалили взвешивание

Завтра, 9 марта, в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам ACA 172, который приурочен к десятилетию промоушена. В главном поединке спортивного мероприятия сойдутся полулегковесы Биберт Туменов и Курбан Тайгибов. В преддверии турнира прошла официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли все бойцы.

Примечательно, что сразу в шести поединках некоторые бойцы не уложились в лимит их весовой категории. В число таких спортсменов вошёл Эдил Есенкулов, который должен подраться с Абубакаром Вагаевым (перевес составил 0,75 кг); Мехди Байдуллаев и Махарбек Каргинов, которые должны провести очный поединок, оба допустили перевес – 1,55 кг и 0,75 кг соответственно. Кроме того, перевес допустили Тимур Валиев и Александр Подлесный (должны провести бой друг с другом) – Валиев оказался тяжелее предела на 1,05 кг, а Подлесный – на 0,30 кг. Не справился с весом и Салимгерей Расулов. Он должен встретиться с Русланом Меджидовым. Перевес составил 0,55 кг. Наконец, нарушение допустили Гиллиарде Мотта (2,20 кг) и Оятулло Муминов (1,30 кг). Они должны сразиться с Ареном Акопяном и Сайгидом Абдулаевым соответственно.

Фото: https://t.me/vestnik_mma